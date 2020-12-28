В Тюмени обсуждают будущее сквера Сибирских Кошек и площади Солнца. В настоящее время на портале «Я решаю» идет опрос по этому вопросу. А недавно судьбу двух объектов обдумывали в режиме ВКС горожане совместно с администрацией.– Архитекторы, которые занимались реставрацией исторического здания, задумались о преобразовании территории рядом. Летом мы встречались с собственниками зданий, расположенных в квартале улиц Дзержинского и Ленина. Идеи высказывались разные, – сказал глава города Руслан Кухарук.Так, участники обсуждения внесли предложение реставрации арт-объектов сквера Сибирских Кошек: можно было бы изменить местоположение кошек – опустить их на землю, разместить в разных местах, а не линейно, как сейчас. Помимо этого, следует продумать всесезонное озеленение, убрать парковку, задействовать дворовую территорию за памятником промышленной архитектуры.