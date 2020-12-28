В тюменскую полицию поступила информация из больницы о мужчине, которому причинили вред здоровью. Участковый задержал злоумышленника, коим оказался 44-летний местный житель.В день происшествия в одном из многоквартирных жилых домов произошел конфликт между соседями. Ночью потерпевший попросил мужчину, проживающего этажом ниже, не нарушать тишину.– Высказанные замечания возмутили подозреваемого. Во время ссоры агрессивный сосед отправился за бейсбольной битой. Ею он и ударил по голове горожанина, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.