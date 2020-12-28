В Тюмени за сутки общий прирост осадков составил около 20 сантиметров. Глава областного столицы провел утренний штаб, где рассмотрели вопросы, связанные с текущей уборкой снега.В настоящее время городские дороги расчищают порядка четырехсот рабочих. Кроме того, задействовано более 350 единиц снегоуборочной техники.– Дежурные проехали по городским дорогам, определили план на день. За ночь сделана большая работа по прометанию основных магистралей. Вывезено около девяти тысяч кубических метров снега. Сейчас ведутся работы по расчистке тротуаров и остановок. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, подъемов на мост, а также объектам здравоохранения и парковкам, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ.В ведомстве отметили, что пока неблагоприятная погода сохраняется, количество выпавшего снега увеличится. Там также пообещали, что снегоуборочная техника будет работать на дорогах города круглосуточно.