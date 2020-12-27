Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту ДТП с участием несовершеннолетних. Дорожный инцидент произошел накануне, 26 декабря, вечером.16-летний подросток на ВАЗ-2109 въехал в мачту освещения на проезде Заречном в областной столице. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка автомашины – 13-летняя двоюродная сестра водителя, у нее перелом бедра.– По данному факту специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД по региону проводится проверка. Будут установлены причины происшествия, а также выяснено, почему транспортное средство стало доступным для несовершеннолетних, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.В ведомстве отметили, что прокурор Владислав Московских взял на контроль проведение проверки и привлечение виновных лиц к ответственности.