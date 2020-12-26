В сквере на Базарной площади Тобольска установили памятник Александру Алябьеву. Работой занимался известный скульптор Сергей Мильченко, заслуженный художник России. Об этом написал в своем официальном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» глава города Максим Афанасьев. «Тюменская область сегодня» выяснила, когда пройдет торжественное открытие памятника великому композитору.– Мероприятие, знаменующее открытие, планируется в январе следующего года при обязательном участии людей, причастных к созданию памятника. Формат мероприятия будет зависеть от эпидситуации, – подчеркнула пресс-секретарь главы Тобольска Анастасия Гулина.Пресс-секретарь рассказала, что дополнительные благоустроительные работы продолжатся с началом нового сезона.Для памятника специально выбирали местоположение.– Место для установки было выбрано знаковое, более удачного варианта не придумать. Именно в приходе церкви Захария и Елизаветы с 1828 года ссыльный, лишенный чинов музыкант жил и совершал регулярные покаяния, – объяснила Гулина.Территория, которая находится рядом с новым арт-объектом, будет использоваться для различных культурных и массовых мероприятий. Тоболяки уверены, что новая локация придется по душе молодежи и это место будет наполнено творчеством и музыкой Алябьева и других композиторов. Помимо этого, драматический театр готовит премьеру спектакля о судьбе композитора.– Уверен, что сквер имени известного композитора также станет площадкой для реализации творческих идеи, местом общения творческой интеллигенции, местом вдохновения. Кстати, рядом будет установлен рояль, есть небольшая летняя сцена. Новое общественное пространство будет жить и развиваться, – поделился своими мыслями Максим Афанасьев.Александр Алябьев – известный в XIX веке композитор, пианист и дирижер. Его творческое наследие насчитывает свыше 200 романсов, шесть опер и большое количество прочих музыкальных произведений. Алябьев организовал военный оркестр в Тобольске. Музыкант активно участвовал в благотворительности и выступал на благотворительных концертах. В 1832 году ему разрешили покинуть Тобольск и в целях лечения уехать на Кавказ. На этом ссылка композитора в Сибирь была окончена.