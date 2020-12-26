С 29 декабря у тюменцев появится возможность подавать заявления через единую информационную систему в Федеральную нотариальную палату в форме электронного документа. Сделать это можно с помощью портала госуслуг, сервиса «Личный кабинет заявителя ЕИС» или веб-сервиса ЕИС.По словам юрисконсульта консультационного пункта по защите прав потребителей в городе Ишиме Валентины Плесовских, нужно будет заполнить специальную форму заявления и приложить к нему все необходимые документы в электронном виде. Подо всеми ставится электронная подпись. После на почту придет размер платы за услугу и реквизиты для перечисления суммы. Если в течение пяти дней не оплатить услугу, документы вернутся на почту без рассмотрения.Узнать подробности и обратиться за бесплатной юридической консультацией тюменцы могут по тел. 567-990, доб. 3722, 3723 или на горячую линию 68-48-94.