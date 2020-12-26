Очередной рейд прошел по предприятиям торговли в Тюмени. На этот раз в центре внимания сотрудников Роспотребнадзора и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области оказался Выставочный зал.Визит сотрудников госорганов можно рассматривать как обычную профилактику. В отличие от некоторых предприятий тюменского общепита, здесь все меры санитарного законодательства оказались соблюдены, что не может не радовать.– С каждым предпринимателем мы составляем договор, где четко прописаны все необходимые требования, в том числе и санитарно-эпидемиологические, – рассказал заместитель генерального директора АО «Тюменская ярмарка» Вадим Фоминцев. – Если эти требования не выполняются, договор расторгается. Это касается и тех арендаторов, кто торгует продуктами, и тех, кто реализует промышленные товары.К тем, кто реализует торговлю промышленных товаров, относятся участники самой крупной новогодней ярмарки.– Сотрудники Роспотребнадзора были как раз накануне ее открытия и убедились в том, что мы полностью к ней готовы, – отметил генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков. – На нашу традиционную новогоднюю ярмарку, которая продлится до 30 декабря, подали заявки более 100 участников. А поскольку ассортимент большой, включающий всё необходимое для встречи Нового года, то наша задача сделать ее максимально безопасной и для посетителей, и для арендаторов. Поэтому журналы термометрии, проведение уборки, запасы масок и дезинфицирующих средств – всё в наличии и соответствует требованиям.