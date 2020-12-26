Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области совместно с советом отцов Тюменской области напомнили о том, что наличие в доме пожарных датчиков-извещателей и огнетушителей очень важно, ведь каждый родитель несет ответственность за жизнь и здоровье своих детей.Александр Чехонин, руководитель совета, подчеркнул, что зима весьма опасный сезон. В это время года возгорания и пожары случаются чаще, особенно в частных домах. Но, как показывает практика, чаще всего в жилье отсутствуют элементарные, но при этом самые необходимые средства защиты от ЧП, связанных с возгоранием.– Дорогие мамы и папы! Эти устройства стоят недорого и с большой долей вероятности когда-нибудь смогут спасти жизнь вам и вашим детям, – обратился мужчина к жителям региона.Совет отцов при УПР в Тюменской области призывает всех жителей Тюменской области приобрести огнетушители и пожарные датчики-извещатели, установить их и транслировать данную тему в социальных сетях. Ведь тему безопасности нужно и важно освещать.– Поверьте, подобные материалы будут очень полезным для ваших коллег, друзей и просто подписчиков! Будьте здоровы, будьте в безопасности, берегите деток! – призвали неравнодушные отцы земляков.