Тюменскому общепиту перед новогодними праздниками напомнили о пожарной безопасности. Различные кафе и бары зачастую используют иллюминацию, электрические гирлянды и нестационарные осветительные приборы, что увеличивает риск возникновения пожара.– Обеспечьте постоянный контроль за соблюдением требований безопасности технологических процессов, поддержанием персоналом строгого противопожарного режима, проведите дополнительные осмотры помещений на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. Проверьте исправность систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, средств пожаротушения, состояние эвакуационных путей и выходов, – попросили предпринимателей в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.В ведомстве напомнили, что использование пиротехнических изделий внутри помещений запрещено, электрические гирлянды и иллюминация должны иметь сертификаты соответствия, тематические композиции и новогодние ели не должны загромождать проходы и выходы. Кафе не должны заполняться людьми.