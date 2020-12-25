Тюменская компания «Умничка» провела благотворительную акцию «Я помогу!» для подопечных регионального центра «Семья».В канун Нового года сотрудники компании собрали необходимые вещи для женщин и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Помимо одежды, в пакетах был детские настольные игры и книги. Кроме того, игровые комнаты украсят пять новеньких бизибордов производства ТПК «Умничка». Все это было доставлено в село Борки, здесь находится филиал центра «Семья».«Сейчас у нас находится 119 детей возрастом от 4 до 18 лет, - говорит заведующий службой психолого-педагогического сопровождения, адаптации и социализации «Дома социальной реабилитации семей и детей «Борки» Ирина Урусова. – Мы благодарны за внимание к нашим детям, поддержку и оказанную помощь. Это ценно. Тем более в преддверии Нового года. Подаренные бизиборды обязательно разместим в игровых комнатах у детей».Бизиборды - детское развивающее оборудование для дошкольников. С его помощью дети смогут развить мелкую моторику рук, речь, мышление, внимание, память, освоить счет в пределах 10 и простейшие математические действия, составят представление о простых геометрических фигурах.«Для нашей компании уже стало традицией, что ежегодно, перед Новым годом, мы отправляем в детские дома и центры наше развивающее оборудование, - говорит основатель ТПК «Умничка» Фёдор Будылдин. - В Тюмени наше основное производство, поэтому, конечно, чаще взаимодействуем с тюменскими детскими учреждениями. Но благотворительные акции проводим во всех регионах присутствия и за рубежом. Ближайшее благотворительное мероприятие пройдет для казахстанских детских домов».О компании:Торгово-производственная компания «Умничка» была основана в 2014 году. Предприятие занимается производством развивающего игрового оборудования для дошкольников. Первый производственный цех площадью 30 кв. м был открыт в Тюмени. В течение последующих 6 лет производственные пощади увеличились до 1500 кв. м. Сегодня в арсенале компании 120 наименований продукции. Игровым оборудованием «Умнички» оснащено более 3 тыс. детских садов 216 городов России.Благодаря собственным инновационным разработкам компании удалось совместить профессиональный дизайн и методическую функцию в оборудовании для развития детей. Продукция компании завоевала 8 наград на профильных выставках России. В том числе стала победителем премии «Золотой медвежонок - 2019» - своеобразным «Оскаром» среди производителей детских игрушек.