В тюменскую полицию поступила информация о том, что неизвестный повредил два автомобиля – «Ниссан» и «Киа», которые стояли на парковке жилого дома. Участковый, выехавший на место, задержал трудоустроенного 29-летнего местного жителя.В день происшествия пьяный злоумышленник возвращался домой. Во дворе многоэтажки он обратил внимание на припаркованные машины. Нетрезвый мужчина цепью повредил лобовое стекло кроссовера и кузов соседней машины.– Совершив преступление, горожанин убежал. Своими противоправными действиями он нанёс ущерб около 40 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.