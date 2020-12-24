В Тюмени до 19 января будут работать две новогодние ярмарки. Приобрести свежие продукты можно будет с 11.00 до 20.00.Одна ярмарка открыта напротив «Конторы пароходства» на набережной реки Туры. Горожане смогут приобрести горячие безалкогольные напитки: компоты, сбитни, кофе, травяные чаи, а также различную выпечку. Приглашены и ремесленники, которые предложат приобрести изделия из стекла, валенки, варежки, вязаные изделия и деревянную игрушку.Также работают предприятия, торгующие новогодними игрушками и атрибутикой. Мастера делают из стеклянных бутылок интересные тарелки, в которые можно положить сыр или сухарики. Из переплавленного стекла создают панно, серьги, кулоны, браслеты и, конечно, символ года – бычков.– Вторую праздничную ярмарку откроют сегодня вечером на площади 400-летия Тюмени. Там организовано 10 торговых мест, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.