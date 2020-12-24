В Тюмени утвердили План озеленения территории города на 2021 год. Так, на 79 объектах планируется высадить 8 390 зеленых насаждений.По информации пресс-службы администрации, до 2023 года определено 166 адресных объектов, где высадят более 19 тысяч деревьев. Эта цифра не окончательная: предложения поступают постоянно.– Все территории обследованы специалистами, а план озеленения в части проведения единичных посадок зеленых насаждений сформирован с учетом сложившихся требований. Например, нельзя высаживать деревья в охранных зонах коммунальных сетей, земельные участки, на которых предполагаются посадки зеленых насаждений, не должно иметь обременений, – отметили в ведомстве.Гарантия качества оказываемых услуг на приживаемость посадочного материала после посадки составляет для лиственных пород не менее 2 лет; для хвойных пород – не менее 3 лет. Для надлежащего контроля за качеством оказания услуг подрядчиков специалисты МКУ «ЛесПаркХоз».Из материалов, предоставленных городской администрацией, следует, что у развязки на 30 лет Победы – Мельникайте высадят семь тополей, 18 берез и 58 яблонь.