В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя поселка Боровский. Мужчину признали виновным в двойном убийстве.– днем 18 августа 2020 года злоумышленник в состоянии опьянения на почве ревности совершил двойное убийство. Он приехал в село Горьковка Тюменского района и ножом лишил жизни мужчину, к которому ушла жить его бывшая сожительница, а потом и ее саму, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.Суд назначил подсудимому 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение одного года будет ограничен в свободе передвижения. Кроме того, с осужденного взыскали в пользу троих родственников погибших 2,2 млн рублей в счет возмещения морального вреда.