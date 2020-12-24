Пенсионный фонд РФ опубликовал правила для обеспечения финансовой безопасности. В последнее время активизировались мошенники, которые для получения социальных выплат предлагают ввести персональные данные на сторонних ресурсах.– Следует доверять информации только с официальных сайтов. За консультацией о получении выплат обращаться только в официальные страницы в социальных сетях, которые имеют рядом с названием «синие галочки». Нужно доверять сообщениям и постам в социальных сетях только от официальных представителей Пенсионного фонда РФ и департамента социального развития Тюменской области, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.В ведомстве напомнили, что если у вас сменились реквизиты расчетного счета, на который вы получаете выплаты от органов социальной защиты, сообщить новые реквизиты можно только через региональный портал госуслуг.