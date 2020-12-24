В Ишимской областной больнице № 4 запустили в работу диагностическую систему магнитно-резонансной томографии, которая может сканировать любую область тела человека. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, оборудование стоимостью почти 81 млн рублей закупили на средства областного бюджета.По словам врача-рентгенолога отделения лучевой диагностики Михаила Лободы, новая система универсальна, проста в эксплуатации и обеспечивает превосходное качество изображений.– Новый аппарат МРТ очень схож с предыдущим, поэтому трудностей в работе у нас не возникло, обучаться чему-то заново не пришлось, – отметил доктор. – В связи с эпидситуацией пока принимаем пациентов с направлениями от травматологов, неврологов, гинекологов, урологов, ревматологов.МРТ – самая информативная система для исследования мягких тканей, поэтому ее часто назначают для выявления поражений головного и спинного мозга, внутренних органов. Без разрезов и проколов доктор получает полную информацию о нужном органе человека.В основе МРТ лежит воздействие магнитного поля, больной не подвергается излучению, как, к примеру, на компьютерной томографии, что позволяет не единожды повторять исследование у одного и того же человека. Снимки позволяют в деталях рассмотреть структуру внутренних органов и точно определить причину развития патологий, а также поставить верный диагноз и определиться с тактикой лечения.