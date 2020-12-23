На днях в дежурную часть ялуторовского отдела полиции поступило несколько сообщений о хищении товаров от работников супермаркетов. Оперативники задержали подозреваемых: воровством промышляли четверо приятелей, проживающих в Тюменском районе и областном центре.В один из дней товарищи решили поехать в Ялуторовск, чтобы поживиться съестным. Чтобы не привлекать к себе внимания, они разделились и заходили в магазины по двое. Выждав удачные моменты, когда рядом не было покупателей и сотрудников, молодые люди брали с прилавков разный товар и, спрятав его в карманы и под куртку, выходили из помещения.– Похищенное складывали в багажник машины. Им удалось украсть сыры, конфеты, различные консервы, сливочное масло и другой товар, – уточнили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.По данным фактам следственным отделом возбуждено уголовно дело. Молодым людям грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято.