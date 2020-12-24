В сентябре в дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о пропаже квадроцикла из ограды строящегося дома в 18-м микрорайоне. Также дежурному поступила информация от сотрудников противопожарной службы о том, что они выехали в 15-й микрорайон тушить мотовездеход.Оперативники установили, что двое молодых людей, 18 и 19 лет, ранним утром решили угнать оставленный без присмотра квадроцикл. Для этого они откатили его, но завести не смогли. Тогда, чтобы скрыть преступление, злоумышленники облили транспорт бензином и подожгли.– Подозреваемые задержаны и доставлены в отдел полиции. Свою вину они признали. Проведенная экспертиза подтвердила, что причиной пожара послужило занесение открытого источника огня, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данным фактам следственным отделом возбуждено два уголовных дела. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.