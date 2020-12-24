Сегодня, 24 декабря, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Мелкий снег, который начнется утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится.Температура воздуха ночью будет минус 6 – 7 градусов, днем – минус 13 – 17. Вечером столбики термометров покажут 21 – 24 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.В этот день почитается память преподобного Даниила Столпника. У наших предков была традиция в этот день зажигать лампадку, как бы «прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистые силы». Погоду 24 декабря также определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.