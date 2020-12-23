В Тюмени мужчина за три дня убил трех человек. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменский суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого 51-летнего уроженца Саратовской области. Мужчину обвиняют в убийствах, умышленном причинении легкого вреда здоровью и угоне. В июле 2018 года его объявили в розыск, так как он не явился в суд для рассмотрения уголовного дела по обвинению его в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и хулиганстве. В это время он проживал в Тюмени.

– Злоумышленник с 7 по 9 марта 2020 года на почве личных неприязненных отношений зарезал мужчину, который пришел к нему домой, а труп вывез в лес. 10 марта злодей находился в гостях у сожителей и распивал спиртное. Там он нелестно высказался о женщине. В ходе конфликта гость убил ножом хозяина жилплощади, а затем его сожительницу. После этого он вложил погибшим в руки ножи, инсценировав убийство, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Полиция задержала преступника спустя два дня, он назвался чужой фамилией. При проведении дактилоскопической экспертизы установлено, что задержанный и находящийся в розыске – это одно лицо.

Прокуратура области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу. По одной из статей мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненный срок.