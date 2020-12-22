В Тюмени новая поликлиника распахнет двери в 2021 году Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Новая поликлиника, состоящая из двух трехэтажных зданий, появится в Тюмени на улице Пермякова уже в 2021 году. Одно здание отдадут под детскую поликлинику, второе – под взрослую на 285 посещений в смену. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, между зданиями запроектирована одноэтажная вставка.

На первом этаже появятся вестибюли с гардеробными, регистратурами, помещениями приема анализов, фильтр-бокс и колясочная для детского отделения. Для взрослого отделения – кабинеты доврачебного приема и неотложной помощи, помещения санитарного и служебного назначения. На втором и третьем этажах расположатся кабинеты для приема пациентов.

В той центральной части, которая сейчас строится, появится рентгендиагностическое отделение. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с фирмой «Дизайн-2000» в конце 2020 года, а их завершение планируется ровно через год. За это время подрядчик построит одноэтажную вставку между зданиями, усилит перекрытия, сделает перепланировку помещений, поменяет окна и двери, выполнит отделку, поменяет инженерные сети и оборудование и благоустроить территорию.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в поселке Винзили построили и открыли поликлинику. Сейчас продолжается строительство поликлиники на 500 помещений в микрорайоне «Ямальский-2».