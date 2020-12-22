В Тюменской области назвали победителей конкурса «Книга года – 2020» Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Торжественная церемония награждения победителей и дипломантов конкурса «Книга года – 2020» состоялась 17 декабря в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева. Как сообщили в региональном департаменте культуры, событие состоялось при в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

На протяжении 14-ти лет конкурс объединяет читателей, полиграфистов, библиотек, издателей и распространителей книг Тюменской области в единое пространство книжной культуры. Участниками этого года стали 140 изданий. С первого дня со всеми книгами работали эксперты и члены жюри. Учитывая, что на «Книгу года» представили массу хорошей литературы, в процессе шли бурные дебаты, чтобы определить победителя.

Лауреатами стали:

«Лучшая книга художественной прозы» — Владислав Крапивин («Облака возвращаются с запада»);

«Лучшая книга для детей и юношества» — Эльдар Ахадов («Северные сказки»);

«Лучшая документальная книга» — Вячеслав Софронов («Вехи сибирской истории»);

«Лучшая научная книга» — Александр Солодовников («География Тюменской области: сельское население, поселения и населенные пункты», «География Тюменской области: нефтяная и газовая промышленность»);

«Лучшая учебная книга» — Наталья Матвеева («Основы археологии»);

«Лучшая книга о Великой Отечественной войне» — Сергей Комаров («Отцы и дети Великой Победы»);

«Лучшая книга о родном крае» — Евгений Еланцев («Село Абатское и Абатская волость в начале XVIII – начале XX века»);

«Лучшая патриотическая книга» — Александр Крупин («Сквозь годы и сражения»: «Тюменские дивизии военного призыва (1941-1945)», «Через фронт к Победе»);

«Лучшее художественно-полиграфическое решение» и «Книга года» — Сергей Лугинин и Александр Бутц («Две реки: Сергей Лугинин. Резьба по кости = Two Rivers. Sergey Luginin. Bone carving»).

Кроме экспертов, лучшие книги выбирали жители Тюменской области посредством интернет-голосования.