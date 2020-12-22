Две новых автомобиля скорой помощи поступили в ялуторовскую областную больницу Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Две новых кареты скорой помощи поступили в ялуторовскую областную больницу №23 в рамках национального проекта «Здравоохранение». Отныне фельдшерские бригады смогут сами оценить, насколько комфортны для работы новенькие «Газели».

По словам фельдшера Тамары Раздорской, в первую ночную смену было всего несколько вызовов, но одного пациента пришлось транспортировать в Тюмень для оказания высокотехнологичной помощи.

- В новой машине поездка по ночной трассе ощущается намного комфортней. А еще в этих «Газелях» очень тепло. В них целых четыре отдельных системы отопления. Хотя сейчас, когда еще нет сильных морозов, достаточно держать включенной только одну, и в салоне будет очень хорошо, - рассказала фельдшер.

В каретах скорой – эргономичный салон, который оставляет медикам больше пространства для работы с пациентом. В числе купленного оборудования – максимально эффективный электрокардиограф «Валента», который имеет подключение к Интернету и позволяет фельдшеру передать данные кардиологу для консультации.

Есть в машинах и приемное устройство, которое позволяет погрузить пациента вместе с каталкой без лишних трудностей. Оно поможет бригадам сэкономить драгоценное для пациента время.

Удачно, что новые автомобили появились в аккурат перед новогодними праздниками, когда количество обращений в скорую помощь в разы увеличивается.