Тюменские школьники завоевали второе место на престижном Всероссийском конкурсе

Ученики тюменской школы №22 заняли второе место на всероссийском конкурсе «Лучшая команда РДШ». Аббревиатура РДШ расшифровывается как «Российское движение школьников», в состав тюменской команды вошли: Настя Гусева, Даша Лысова, Наташа Широковских, Вероника Сулагаева и Алиса Зорина. Педагог-наставник, куратор РДШ в школе – Екатерина Зорина.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, конкурс проходил в три этапа: региональный, окружной и Всероссийский. На региональном этапе команда заняла первое место, обыграв команды тюменской гимназии №1 (второе место) и ишимской школы №7 (третье место). На втором этапе, который проходил на уровне УФО, команда тоже заняла первое место.

Третий этап прошел накануне, 20 декабря. В финале встретились восемь ведущих команд со всей России. По итогам турнирной таблицы тюменская команда школы заняла второе место, уступив команде из Кабардино-Балкарии. Их куратор победила в номинации «Лучший куратор РДШ». По словам Екатерины Зориной, к победе ребят привела сплоченная работа и огромное трудолюбие.

- Никакого «секрета успеха» у нас нет. Всё дело в упорстве, постоянной работе и трудолюбии. Наш совет другим ребятам — никогда не сдавайтесь, преодолевайте все жизненные трудности, идите к своей цели! – говорят серебряные призеры.

Напомним, всероссийский конкурс «Лучшая команда РДШ» проводится для стимулирования и поддержки школьных инициатив, развития направления Российского движения школьников. Участие в конкурсе смогут принять активисты лидеры направлений от 14 до 17 лет. Для этого нужно рассказать о социально-значимом проекте, посвященном деятельности Российского движения школьников.