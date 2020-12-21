«Мне не было страшно – выбор очевиден»: тюменский фельдшер рассказал о работе в «ковидной» бригаде

Фото: Pixabay. Скорая помощь.

Защитный костюм стал неотъемлемой частью фельдшеров, работающих в условиях повышенной готовности. А обработка оборудования и машины скорой помощи – золотым правилом. Техника обрабатывается после каждого вызова, независимо от его повода. Александр Коровин, фельдшер Тюменской станции скорой помощи, рассказал о том, как попал в «ковидную» бригаду.

– Работать в инфекционной бригаде я начал 5 апреля 2020 года. Когда заведующая обозначила, что на нашей подстанции № 2 формируются инфекционные бригады (в марте уже одну подстанцию перепрофилировали), у меня не было сомнений, мне не было страшно – выбор был очевидным, – поделился мужчина.

Многие люди настолько встревожены ситуацией, что вызывают врачей без весомых поводов – стоит лишь им почувствовать недомогание. В связи с этим с конца сентября количество вызовов резко увеличилось.

– Поликлиники со 2 октября перешли на круглосуточный режим работы, мы это заметили и благодарны им за неоценимую помощь, – подчеркивает Александр.

Фельдшер рассказывает, что боевой дух не покидает его даже в такие непростые времена. А если удалось вытащить пациента из критического состояния, то эмоциональный подъем и прилив энергии позволяют свернуть горы.

По словам Александра, пациенты с пониманием относятся к врачам, даже если долго их ожидали. За 10 лет профессиональной деятельности неприятный инцидент случился у фельдшера лишь единожды, а вот благодарных пациентов в разы больше.

Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области сообщила, что инфекционные бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы в марте – апреле 2020 года к пациентам по поводу температуры, пневмонии 1312 раз, в сентябре – октябре – 8349 раз.