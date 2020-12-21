Тюменца, упавшего в подъезде без сознания, увезли в больницу с отравлением. Фото - Ирина Бердюгина, пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».

В Тюмени женщина, проживающая в одном из домов на улице Энергетиков, обнаружила в подъезде незнакомца, который лежал без сознания. Мужчина не отвечал на вопросы, не двигался и вообще не издавал звуков.

– Не пойму, что с ним случилось: то ли ему плохо, то ли он пьяный. Приличный вроде на вид мужчина, но без чувств, – пояснила сочувствующая горожанка диспетчеру скорой помощи.

Медики прибыли по указанному адресу через 15 минут. Состояние 66-летнего пациента оказалось тяжелым: он находился в сопоре – это глубокое нарушение сознания. Потерпевший реагировал лишь на болевые раздражители, открывая глаза. Сотрудники скорой помощи госпитализировали его в областную клиническую больницу № 2 с предварительным диагнозом «отравление».

Специалисты напомнили, что если человек жалуется на плохое самочувствие и согласен, чтобы ему вызвали бригаду медиков, либо он лежит без сознания, то нужно тут же вызывать скорую. Оптимальное положение человека без сознания – на боку, чтобы в случае рвоты он не задохнулся. Тем более что в положении на спине существует риск западения языка и последующей остановки дыхания.