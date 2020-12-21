Ледовый городок в Тобольском кремле откроется 27 декабря. Фото - "Администрация города Тобольска" в ВК.

Ледовый городок в Тобольском кремле откроется 27 декабря. Совсем скоро горожане и гости города увидят изготовленных изо льда Деда Мороза и Снегурочка, а также Жар-птицу, Конька-горбунка и героев сказки «Летучий корабль» Ивана и Забаву

В этот день у стен кремля пройдет театрализованное представление, концерт местных коллективов, а сказочные герои проведут зимние забавы для гостей на свежем воздухе.

– Тут установят две ледяные горки. Малая будет стилизована под терем Забавы, большая двухскатная в виде летучего корабля. Жителей города порадует оформление Красной площади: световые конструкции, большая новогодняя ель, ледяные аттракционы, фотозоны и другое, – отметили в пресс-службе администрации города Тобольска.

В отдаленных микрорайонах открытие снежных городков пройдет 26 и 27 декабря. Гостей мероприятия ждет новогодняя театрализованная программа. Ледовый городок в кремле проработает до 2 февраля.