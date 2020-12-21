Понты по-тюменски. Автомобилист заехал на площадь у драмтеатра, ему грозит штраф

Автомобилист заехал на площадь у драмтеатра, ему грозит штраф. Скриншот из видео.

В Тюмени автомобилист заехал на машине на территорию площади 400-летия областной столицы. Теперь нарушителя разыскивают сотрудники ГИБДД, ему грозит штраф.

«В хламину тонированная «чепырка» заехала на новогоднюю инсталляцию. Видимо, владелец снял свою красотку на видео. Разве это не нарушение? Там же, если не ошибаюсь, зона для пешеходов, но никак не для машин», – говорит местный житель, который залил видео в социальные сети.

В пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области отметили, что в настоящее время сотрудники ведомства устанавливают личность водителя автомобиля ВАЗ-2114. Нарушителя привлекут к административной ответственности за езду на тротуарах и опасное вождение.