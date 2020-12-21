В Тобольске семью незаконно сняли с очереди на бесплатный земельный участок. Фото: pixabay.com

В Тобольске многодетную семью, как оказалось, незаконно сняли с очереди на получение бесплатного земельного участка, в которой она стояла еще с 2012 года. В прокуратуре рассказали подробности дела.

– В 2016-м семью сняли с учета якобы по причине отказа от предложенных вариантов. Однако никаких уведомлений о предлагаемых участках они не получали, поскольку администрация направляла их не на ее адрес. Семья всё это время даже не знала, что исключена из очереди на получение земли, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Нарушения выявила межрайонная прокуратура, которая в этом году проводила целевую проверку в городской администрации. В итоге был принесен протест и распоряжение горадминистрации отменено. В декабре 2020 года тоболяки бесплатно получили земельный участок для строительства дома.