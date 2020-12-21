В Тюмени изменят нумерацию двух маршрутов. Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ

В Тюмени изменится нумерация маршрутов № 7м и 7п. Нововведение вступит в силу с 1 января 2021 года.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», порядковый номер маршрута «7м», который начинает движение от улицы Вересковой до ЖК «Юбилейный», изменят на «41», а порядковый номер маршрута «7п» (улица Энтузиастов – ул. П. Артамонова будет обозначен как «7».

Получить информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный) или на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru.