Погода на 22 декабря в Тюмени: мелкий снег закончится вечером

В Тюмени мелкий снег закончится вечером. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 22 декабря, весь день в Тюмени будет облачным. На протяжении всего дня ожидается мелкий снег, который ближе к вечеру должен закончиться.

Температура воздуха ночью будет минус 13 – 14 градусов, днем – минус 8. Вечером столбики термометров покажут 6 – 7 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

22 декабря отмечается день зачатия матери Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Анна Зимняя. Это самый короткий день в году, когда зима устанавливается окончательно. Если на Анну Зимнюю лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней – к пасмурному и теплому новогодью. По этому дню определяли погоду на полгода вперед: снег — к дождю, метель — к ветру с дождем, мороз — к ясной погоде, оттепель — к теплому дождю.