Погода на 21 декабря в Тюмени: ночной снег ослабнет утром и закончится к полудню

В Тюмени ночной снег ослабнет утром и закончится к полудню. Фото: Ольга Крыльцова

Сегодня, 21 декабря, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.

Температура воздуха ночью будет минус 13 – 14 градусов, днем – минус 15 – 16. Вечером столбики термометров покажут 16 – 17 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 7 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Патапия и святой Анфисы. Анфису в народе называли Рукодельницей, поскольку девушки с этого дня приступали к шитью. Наши предки приметили: если деревья в инее на Патапия, будет богатый урожай фруктов. На хороший урожай указывал и снег, который своей тяжестью гнул на деревьях сучья. Если в этот день слышали гром, готовились к сильным ветрам.