Иностранцы, обучающиеся в Тюмени, активно участвуют в общевузовской жизни региона

В Тюменской области обучается около пяти тысяч иностранных студентов. Они принимают активное участие в жизни своих вузах и даже стремится попасть Студенческий совет Тюменской области.

Одним из кандидатов стал студент лечебного факультета ТюмГМУ Нама Праджавал. Он приехал учиться из Индии три года назад. В выборах в Студсовет участвует впервые. Его цель – помочь как можно большему числу иностранных студентов адаптироваться в регионе, чем уже занимается в своем вузе.

На участие в выборах Студсовета региона уже подали заявки 50 кандидатов, сообщает пресс-служба организации. Участников отбора ждут четыре основных этапа: верификация, онлайн-общение с экспертами, телевизионные дебаты и студенческое онлайн-голосование.

– Состав совета 2021 года определится по сумме результатов финальных испытаний. Дебаты будут оценивать эксперты. Принять участие в голосовании могут только студенты из Тюменской области, – добавили в пресс-службе Студенческого совета региона.