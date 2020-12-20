Студенты тюменского медвуза спасли условно пострадавших в ДТП

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Для студентов тюменского медицинского университета провели тренировку по спасению людей, пострадавших в ДТП. Аварию инсценировали актеры и сами добровольцы. Акция «Не стой! Действуй!» прошла накануне, 19 декабря во дворе ТюмГМУ.

По задумке, студенты спасали девушку – она переходила дорогу в неположенном месте, и ее на большой скорости сбил автомобиль, передает "Вслух.ру". В результате чего тюменка получила открытый сегментарный перелом обеих костей правой голени.

- Это мероприятие стало тренировкой для студентов. Оно проверило их знания и навыки. Студенты-медики узнали, как отреагируют на ту или иную ситуацию», – отметила представительница общественного движения «Волонтеры-медики» в Тюменской области Ксения Буракова.

Действия начинающих врачей оценивали волонтеры-медики, у которых уже есть сертификаты инструктора по первой помощи. За тренировочным испытание также следили сотрудники станции скорой помощи и МЧС.