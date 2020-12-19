Тюменцам рассказали, как выбрать безопасную и качественную гирлянду

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В Тюмени вовсю работают елочные базары. Горожане покупают новогодние деревца и украшают их дома. Самый главный наряд для елочки – огоньки. Но необходимо помнить, что при украшении гирляндами важно соблюдать меры безопасности.

Так, МЧС и Роспотребнадзор рекомендуют перед украшением елки проверить все электрические гирлянды на наличие дефектов. Важно помнить, что мощность самой гирлянды не должна быть выше 65 Вт. Сама она должна иметь все необходимые сертификаты соответствия.

Кстати, при покупке гирлянда не должна резко пахнуть. Ее вилка должна быть стандартной и крепкой и при подключении к розетке не должна нагреваться. Выбирать огоньки на елочку лучше в магазинах. Провода гирлянды лучше выбрать толстые и на ней не должно быть больше 50 огней. В одну розетку при таком раскладе можно подключить не больше трех гирлянд.

Кроме того, ведомства настоятельно рекомендуют не оставлять работающую гирлянду без присмотра, напоминает «Мегатюмень».