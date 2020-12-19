Тюменцев приглашают на открытую видеоконференцию с кинокритиком Антоном Долиным

Фото Антона Долина во ВКонтакте

23 декабря пройдет бесплатная онлайн-встреча с кинокритиком и главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным. Тема эфира: «Всё, что вы хотели знать о киножурналистике, но не знали, у кого спросить». Начало в 19:00.

Для того, чтобы стать участником конференции, нужно оставить интересующий вопрос для эксперта по ссылке, указать свои данные и ссылку на социальную сеть. Форму можно заполнить до 21 декабря.

С авторами лучших вопросов свяжутся организаторы и отправят персональную ссылку на Zoom для подключения к трансляции. Кроме того, все желающие могут оставить вопросы в комментариях во время прямого эфира. Встреча пройдет в формате вопрос-ответ, где обсудят искусство с точки зрения журналистики и каким образом оно может влиять на медиаиндустрию.

Видеоконференция будет полезна журналистам, кинокритикам, деятелем искусства, и всем кто работает в медиа, а задать вопросы можно из области медиакультуры, кинематографа, литературы.

Напомним, что Антон Долин — российский журналист, кинокритик, радиоведущий, кинообозреватель, выпускник филологического факультета МГУ имени Михаила Ломоносова.

Отметим, что конференция проходит в рамках Медиаинтенсива для молодых медиаспециалистов. Напомним, в ноябре прошла онлайн-лекция с Максимом Ильяховым, создателем сервиса «Главред». Он рассказал о том, какие приёмы в написании текстов помогут зацепить аудиторию, а какие уже не работают.