Общественники оценили работу департамента соцразвития Югры

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Оценка проведена в отношении 114 организаций, в том числе 44 государственных и 70 негосударственных поставщиков, включенных в реестр поставщиков социальных услуг автономного округа. Топ-рейтинг субъектов по итогам независимой оценки в 2020 году будет подведен в следующем году, сообщила первый заместитель директора департамента социального развития Югры Светлана Круглова.

Контракт на оказание услуг по сбору и обобщению информации в рамках проведения независимой оценки департаментом социального развития Югры был заключен с тюменским научно-техническим центром «Перспектива» в текущем году.

Члены общественного совета по проведению независимой оценки провели контрольный сбор в Сургуте, Нягани, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

По оценкам экспертов, они удовлетворены проведенной работой. Однако некоторые замечания оператора, проводившего независимую оценку, в частности, по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в отдельных организациях, все же были.

Так, деятельность организаций социального обслуживания оценивалась по установленным министерством труда и социальной защиты России критериям: открытость и доступность информации об организации социального обслуживания; комфортность и удовлетворенность условий предоставления услуг, их доступность для инвалидов и вежливость работников.

Напомним, в автономном округе независимая оценка государственных учреждений, предоставляющих социальные услуги, проводится с 2013 года, негосударственных поставщиков социальных услуг - с 2017 года.