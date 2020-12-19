В Тобольске реставрируют объекты культурного наследия

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Возрождение памятников архитектуры федерального и регионального значения идет в Тобольске. На данный момент в городе зарегистрировано более 200 объектов культурного наследия. Ресттаврационные работы ведутся не только рядом с кремлем, но и в нижнем посаде города.

Работы ведутся по возрождению купеческих домов и магазинов, особняков, церквей, гимназий, богодельни, храмов.

- Владелец старинного магазина купца Марейна на турмаршруте уже разработал проектно-сметную документацию и в ближайшее время приступит к возрождению здания, - комментирует председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Анна Базилева.

Старинные особняки по периметру Базарной площади планируется отреставрировать к 2025 году. О полноценном возрождении архитектурного облика Тобольска можно говорить к 2030-2040 годам, сообщает ИА «Тюменская линия».