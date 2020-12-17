ТюмГУ принял участие в форуме-выставке #возМОЖНОсти в онлайн-формате. Фото - ТюмГУ.

В начале декабря в областном центре прошло социально значимое событие – II региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти. По традиции в нем приняли участие специалисты Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Тюменского государственного университета (РУМЦ ТюмГУ).

Мероприятием нового современного формата на форуме стал веб-квест для школьников «Новые профессии будущего. А ты уже выбрал свою?», разработанный Любовью Гладковой, преподавателем кафедры общей и социальной педагогики, и специалистами РУМЦ ТюмГУ.

Выбор профессии является важным шагом для детей с особыми образовательными потребностями. Это непременное условие их социализации и обеспечения полноценного участия в жизни общества. Веб-квест можно назвать одной из новых технологий профориентации, которая призвана помочь сделать этот шаг более сознательным.

При прохождении квеста у ребят была возможность изучить свои профессиональные предпочтения и особенности личности, познакомиться с перспективными профессиями, представленными в «Атласе новых профессий», и даже попробовать силы, выполняя задания в разных сферах деятельности. Авторы веб-квеста предложили ребятам пройти несколько тестов по профориентации, выбрать одну или несколько понравившихся профессий и проверить правильность своего выбора. А также составить для себя чек-лист на ближайшее время по подготовке к выбору будущей профессии, где хорошим помощником выступили полезные ссылки на сайты: портал инклюзивного высшего образования, раздел для абитуриентов на сайте ТюмГУ, сайт РУМЦ ТюмГУ, портал по поиску актуальных вакансий и др.

Фото - ТюмГУ.

Преподаватели Тюменского государственного университета провели для участников форума вебинары и практикумы по заявленным в программе направлениям «Личность», «Семья и дети».

Ольга Мальцева, доцент кафедры психологии и педагогики детства, практикующий психолог, беседовала с посетителями форума о понятии «ресурсность семьи», из чего она складывается, от чего зависит, каков вклад каждого члена семьи в ее гармоничное существование.

На актуальные и важные вопросы, о которых наверняка задумывался каждый, – «Счастливы ли наши дети? Что такое счастье и благополучие? Что делает детей счастливыми? Как использовать ресурсы соцально-эмоционального обучения для благополучия и счастья?» – участники смогли ответить в ходе вебинара «Субъективное благополучие и SEL в XXI веке», который провела Жанна Брук, доцент кафедры психологии и педагогики детства, исследователь, участник многих международных проектов в сфере изучения проблем детства.

Помимо этого в рамках форума #возМОЖНОсти специалисты call-центра на виртуальном стенде РУМЦ ТюмГУ провели онлайн-консультации по вопросам поступления и обучения в университете лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, прокомментировали основные ресурсы и возможности, которые предоставляет вуз каждому студенту.

– Это уникальное мероприятие, объединившее на одной площадке ведущие организации региона, которые оказывают услуги людям с инвалидностью: социальная защита, здравоохранение, образование, занятость, спорт, культура, общественные организации, коммерческие компании. Мы постарались собрать для вас максимум информации о том, какие услуги, товары, продукты реализуются сегодня в Тюменской области для инвалидов, детей-инвалидов и членов их семей, и рассказать о том, как ими воспользоваться, – отмечают организаторы форума #возМОЖНОсти.

Региональная виртуальная выставка, где можно ознакомиться с деятельностью различных организаций, оказывающих услуги людям с инвалидностью, а также получить консультацию специалистов из различных сфер, продолжает свою работу на сайте https://форумвозможности.рф/.