Тюменские медработники бесплатно покатаются на коньках. Фото: pixabay.com

В Тюмени сотрудникам больниц и студентам медикам предоставили возможность бесплатно покататься на коньках завтра, 17 декабря. Желающих приглашают на каток по адресу: улица Тимофея Чаркова, 60 с 14.00 до 22.00.

– Гости ледовой площадки смогут увидеть акцию в поддержку всех медработников, работающих в «красной зоне». На катке с помощью дымовых шашек изобразят сердце в цвете проекта «Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19», – рассказывают организаторы.

Отметим, что на входе нужно будет подтвердить свою профессиональную принадлежность к медицине. Можно предоставить фотографию с рабочего места в медицинском халате, а студентам-медикам – студенческий билет медицинского вуза или ссуза.

Напомним, проект «Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19» стартовал в Тюменской области 11 ноября. За месяц он собрал более 1 800 благодарностей в адрес медицинских работников. Сейчас каждый желающий может присоединиться к проекту и сказать спасибо докторам на сайте спасибодоктортмн.рф или по телефону (3452) 53-67-18.