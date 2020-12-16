В Тюмени осудили молодого водителя, который устроил серьезное ДТП с мотоциклом. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в нарушение правил дорожного движения. Из-за него сильно пострадал человек.

Дорожный инцидент произошел вечером 3 сентября 2020 года. В этот день молодой человек на Ford Focus на перекрестке у дома № 4 на улице Прокопия Артамонова при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki VS750 Intruder, имевшему преимущество в движении. Мотоциклист тяжело травмировался.

– Водитель признал свою вину. Суд назначил ему один год ограничения свободы. Осужденному нельзя выезжать за пределы города и менять постоянное место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.