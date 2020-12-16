На Червишеском тракте в Тюмени дотла сгорела «Газель». Фото - Валентин Карпов.

На Червишевском тракте в Тюмени сегодня, 16 декабря, ночью сгорела «Газель». К счастью, ни внутри машины, ни рядом никого не было. Спасатели, прибывшие на место происшествия, застали полыхающий автомобиль.

– Вызов по этому поводу поступил в 04.43. Огонь повредил шесть квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось к 04.55. На месте происшествия работали две единицы техники и семь человек личного состава, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки.