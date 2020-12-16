В Тюменской области стало меньше моноинфекционных госпиталей. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В селе Большое Сорокино закрыли моноинфекционный госпиталь, перепрофилировав койки под общетерапевтические. Медицинские учреждения здесь потихоньку переходят на прежний режим работы: эпидемиологическая ситуация в этом регионе стабилизировалась.

– Госпиталь открыли 10 ноября, за это время там пролечились 110 человек. 15 декабря последних семь пациентов из медучреждения перевели в госпиталь Ишима, в котором развернуто 270 коек, – рассказали в оперативном штабе.

В ведомстве также отметили, что в ближайшие дни, после дезинфекции и обработки помещений, стационар Сорокинской районной больницы вернется в прежний режим работы. Жители района будут получать лечение по месту жительства.