В Тюмени пройдет семейный автоквест «Дороги памяти». Фото предоставлено "КП".

Субботнее утро 19 декабря – отличное время для семейного автоквеста «Дороги памяти», в котором примут участие семьи из детских садов Восточного административного округа. Организатор автоквеста – детский сад № 158 города Тюмени, при поддержке депутата Тюменской областной Думы Елены Витальевны Кашкаровой.

Автоквест – это динамичная, развлекательно-познавательная игра для всей семьи, которая заключается в передвижении на автомобиле по городу, попутно решая загадки и выполняя задания разного рода. Увлекательный квест, позволит отдохнуть от ежедневной рутины и забот, необычно провести время с семьёй и устроить мозговой штурм.

«С организаторами автоквеста мы уже сотрудничали в этом году - в феврале они проводили гонки на толокарах для своих воспитанников. На мой взгляд семейный автоквест - отличный способ интересно провести время вместе и побыть одной командой! Я всегда готова поддерживать проекты увлеченных людей и подготовила подарки от партийного проекта «Крепкая семья», которые с удовольствием вручу победителям квеста» - рассказала Елена Кашкарова, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

Фото предоставлено "КП".

Что ждет участников:

• придётся решать загадки, чтобы понять куда ехать и найти место назначения – ЛОКАЦИЮ;

• выполнять задания на месте локации;

• победа ждёт тех, кто справиться со всеми заданиями быстрее всех и вернётся на место старта.

Что получают участники автоквеста:

• отличное проведенное время с семьёй и друзьями;

• возможность доказать всем что ты самый умный и эрудированный;

• познакомиться с объектами памяти г. Тюмени;

• открыть для себя город с новой стороны;

• подарки от партнёра автоквеста.

Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация по телефону 8-982-981-37-79.

Что: Семейный образовательный автоквест «Дороги памяти»

Где: Старт от детского сада № 158 (ул. Павла Шарова, 11)

Когда: 19 декабря в 10:00