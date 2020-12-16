Погода на 16 декабря в Тюмени: к вечеру ожидается мелкий снег

В Тюмени к вечеру ожидается мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 16 декабря, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 12 – 13 градусов, днем – минус 7. Вечером столбики термометров покажут 7 – 8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный западный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

16 декабря почитается память преподобного Иоанна Молчальника. В народе этот день называли Днем мировой немоты и советовали как можно меньше болтать и рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей и слухов. Для этого дня есть интересная примета: если снег падает на талую землю, то людям трудно жить будет, а на мёрзлую – легче. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.