В Тюменской области – антирекорд по умершим от коронавируса за сутки. Фото: pixabay.com

В Тюменской области – антирекорд по умершим от коронавируса за сутки. На этот раз скончались восемь жителей региона. Им было от 48 до 63 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались: мужчина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 49 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 54 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 48 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 58 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 64 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; женщина, 63 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 53 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 169 пациентов с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 170 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 20 748); 152 человека выздоровели (за весь период – 19 430); восемь детей заболели (из общего числа заболевших); 12 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 3 800 человек остаются под медицинским наблюдением; 818 человек находятся на перевахтовке.