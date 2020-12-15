На улице 50 лет Октября в Тюмени восстанавливают коллектор. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

На улице 50 лет Октября в Тюмени специалисты водоканала начали работы по санации магистрального коллектора. Железобетонные сети водоотведения, которые эксплуатируются почти полвека, подверглись газовой коррозии, потеряли прочность и надежность.

– Мы применяем два способа реновации. Работаем в том числе и на функционирующем коллекторе ночью, не мешая движению автотранспорта. На первом этапе уже провели промывку сетей. За 47 лет на дне коллектора отложилось до полуметра ила и жира, – рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.

Для проведения работ на одной части коллектора специалисты установили необычную вышку. С её помощью в трубу будет подаваться и протягиваться полимерный рукав, который под воздействием тепла затвердеет. Для восстановления коммуникаций таким методом дополнительно проложили временные сети, по которым будут отводиться стоки, чтобы горожане не ощутили неудобств.