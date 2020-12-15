В Тюмени рецидивист сломал ребро супруге во время пьяного конфликта. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступила информация из больницы о женщине, которой причинили вред здоровью. Врачи диагностировали у местной жительницы перелом ребра.

Как выяснилось, в день происшествия супруги распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил свою возлюбленную.

– Участковый задержал 42-летнего ранее судимого жителя города Тюмени. Полицейский доставил его в отдел, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении буйного супруга отделом дознания возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.