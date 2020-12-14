«Лежит, еле дышит». Тюменцу стало резко плохо после похода в магазин

Тюменцу стало резко плохо после похода в магазин. Фото - Ирина Бердюгина.

В Тюмени накануне, 13 декабря, медики спасли 64-летнего мужчину, самочувствие которого резко ухудшилось после похода в магазин. Без сил он упал у порога, вызвав панику у родственников.

Домочадцы, экстренно вызвавшие скорую, рассказали, что пожилого человека рвало, у него появился стул с кровью. Дочь пациента в разговоре с диспетчером сообщила, что они открыли в квартире окна, чтобы зашел свежий воздух, расстегнули брючный ремень и сдавливающую одежду: «Он сейчас лежит на боку и тяжело дышит, лицо побледневшее».

Врачебная бригада скорой помощи, которая прибыла на вызов через 12 минут, диагностировала у пациента желудочно-кишечное кровотечение. Внутривенное введение физраствора восстановило объем потерянной крови. После этого медики доставили пациента в областную клиническую больницу № 2, где ему провели всю необходимую диагностику и лечение.

Специалисты отмечают, что при таком расстройстве нельзя больному давать кушать и пить, лекарства также исключены. На живот следует положить холодный предмет. После этого, если у него возникли симптомы шока, надо уложить человека на спину и поднять ноги.