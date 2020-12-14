«Горжусь нашими активистами». Николай Брыкин похвалил тюменских волонтеров

Николай Брыкин похвалил тюменских волонтеров. Фото - www.facebook.com/n.bryckin.

Активисты волонтерского центра «Единой России» и Молодежной общественной палаты Тюменской облдумы получили похвалу от депутата Госдумы Николая Брыкина. Он поблагодарил молодых людей за помощь пожилым во время пандемии коронавируса.

– Горжусь нашими активистами. За этот год, благодаря их активной помощи, совершили немало добрых дел! Особенно радуют поступившие от них предложения по дальнейшей работе с людьми, которые нуждаются в нашей поддержке, – отметил депутат.

Представитель молодежной палаты облдумы Сергей Колпаков отметил, что волонтеры обсудили с Николаем Брыкиным вопросы дальнейшей помощи нуждающимся.

– Хочу сказать огромное спасибо замечательному, доброму, настоящему человеку, который постоянно и всесторонне оказывает поддержку людям в решении любых вопросов. Спасибо нашей команде, за пройденный путь и выполненные задачи, – отметил Колпаков.